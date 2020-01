Un entrenador deja el baloncesto por el vergonzoso comportamiento de los padres en una final infantil

Sergio Balaguer está cansado de repetir tanto en el terreno de juego como fuera de este, que lo importante no es ganar. Y es que para el joven entrenador, el baloncesto más que un deporte, es su pasión y un juego. Ha sido por culpa del vergonzoso y violento comportamiento de unos padres, que el joven de 24 años ha decidido dejar el baloncesto, un deporte al que lleva dedicándose desde los 6 años.

Me llamo Sergio. Tengo 24 años y llevo desde los 6 vinculado al mundo del baloncesto, primero como jugador y posteriormente como entrenador. Y ayer sufrí uno de los episodios más vergonzosos de mi vida en un 3x3 que organizaba mi club. Hilo⏬

Tras la difusión de este mensaje en las redes, Pau Gasol contesta a Sergio pidiéndole que no se rinda por lo ocurrido. “El baloncesto necesita personas como tú que sigan defendiendo los valores de nuestro deporte. ¡No dejes que ganen ellos!”

Muy triste! 😡 No es la 1a vez que veo una situación así en deporte de formación... Por favor @NaturalSerge , lo que viviste ayer fue muy desagradable, pero el #baloncesto 🏀 necesita personas como tú que sigan defendiendo los valores de nuestro deporte. No dejes que ganen ellos! https://t.co/bY9pXZZKw0

Por desgracia en este deporte de base no dejan de repetirse situaciones similares en las que se sufren amenazas, insultos e incluso agresiones. Sergio ha tomado la decisión “Dejo el baloncesto. Reconozco que el ambiente es uno de los elementos que más me pesan. Este ya no es mi deporte”.