Un estudiante de 20 años que violó repetidamente a una menor de 12 años que había conocido en la red social Tinder ha evitado la cárcel después de que una jueza determinara que tuvo comportamiento "inmaduro" y "posiblemente ingenuo ", al creerse que ella tenía más de 16 años debido a la actitud "sexualmente sugerente" de su víctima. Tras pasar siete meses bajo custodia, Jachin Joshua Mascall ha sido condenado a tres años de trabajos comunitarios no remunerados, según 'Daily Mail' .

La jueza Freya Newbery dijo que "no había ninguna evidencia" de que Mascall tuviera " tendencias pedófilas en absoluto ", y agregó que pensaba que ella era una adulta porque " tenía un automóvil y un lugar para vivir ". "En cambio, lo que hay es un hombre joven que es relativamente común, inmaduro y posiblemente ingenuo", sostuvo. "En otras palabras, no sabías que tenía 12 años o que tenía menos de 16. Te sorprendió descubrir que era tan joven cuando te arrestaron", agregó.

A tenor de unas imágenes de la pareja captadas por cámaras de vigilancia, la juez concluyó que "ella no estaba angustiada mientras estaba contigo y en un momento pareció actuar de una manera sexualmente sugerente ". "Sin duda, ella misma era una niña muy vulnerable. Estaba sexualizada y activa en las redes sociales , incluido Tinder, fingiendo ser adulta. La ley existe para proteger a las personas vulnerables como ella, incluso de sí mismos", explicó la magistrada.

La juez considera probado que Mascalla no explotó a la niña ni usó la fuerza, pero debido a su edad ella no podía dar su consentimiento. A su juicio, el estudiante debería haber verificado la edad de la joven. Mascalla ha sido sentenciado una orden comunitaria por tres años con 200 horas de trabajo no remunerado y debe pagar 450 libras esterlinas en costos.