MadridUna nueva protesta de iraníes en el exilio ante la embajada de su país en Londres acabó anoche en con varios heridos y detenidos. La intervención policial para evitar que los manifestantes cambiaran la bandera del régimen de los ayatolás derivó en enfrentamientos, con ocho heridos y 14 detenidos. Además, hoy ha trascendido que Donald Trump abortó el miércoles 14 de enero un ataque a Teherán ante la falta de garantías del éxito de la operación.

En 'Informativos Telecinco' hemos tenido la oportunidad de hablar con un grupo de iraníes que viven en España y que nos han relatado cómo enfrentan la situación que se está dando en su país.

La denuncia de los iraníes que viven en España tras la represión de los ayatolás

Son el corazón de Irán en Madrid. En la reunión con estos iraníes se encuentra Zita Hobbi, una activista proderechos humanos en Irán que ha descrito cómo viven los ciudadanos la represión de los ayatolás: "Han llegado a perder ojos, vidas... ¿Qué podemos hacer? de verdad que no lo sé...".

Haberse enterado de que Donald Trump no atacara el pasado miércoles a Irán les ha sublevado. "Tienen que actuar porque es un estado que ha abierto fuego frente a su propio pueblo", denuncia Arezoo Mojaverian, miembro de la Asociación Cultural Hispano-iraní.

Todos ellos se preguntan hasta dónde tiene que llegar la represión del régimen y hasta qué cifra han de llegar los muertos para que la comunidad internacional intervenga en el conflicto. Por eso, denuncian la tibieza de muchos gobiernos occidentales con el régimen de Alí Jamenei, que asesina a sus ciudadanos por manifestarse.

Confiesan que, desde hace 20 días, tienen pesadillas con su país y con la brutal represión que está ejerciendo el régimen ayatolá. La Policía asesina a manifestantes, casi todos jóvenes.

Además, denuncian que la calma de los últimos días que parece haberse instaurado en las calles de Irán es engañosa.

Estos ciudadanos iraníes llevan años en España y tuvieron que huir de su país perseguidos por el régimen de los ayatolás que tortura a su población, 90 millones de personas, de miles de maneras. "Les cuelgan de grúas para violarles y violarlas", revela Nilufar Saberi, miembro del Grupo Mujer Vida y Libertad de Madrid.

Tras la entrevista con 'Informativos Telecinco', estos iraníes se despiden con un gesto popularizado por una joven iraní que vive en Canadá: encendiéndose un cigarro con la foto de Alí Jamenei. Este simple gesto en su país significa la pena de muerte.