Estudiando bajo la lluvia en una clase llena de goteras en un instituto de Huelva

“En las caracolas entra tanta agua que los chicos tienen que abrir sus paraguas , aparatos de aire acondicionado de los años 70. Una tiene una grieta en el suelo y se ve la tierra que hay debajo . En una de ellas no hay enchufe y en la otra el enchufe no funciona”, nos cuenta la secretaria del centro, Carmen Portillo. Esta profesora de latín destaca que “sus alumnos no pueden escuchar los audios” .

Carmen Duarte, madre de otra alumna de cuarto de ESO, nos explica que muchas asignaturas necesitan de las pizarras digitales, que no tienen estas aulas prefabricadas. La solución que ha buscado la dirección –que no obtienen respuesta de la Junta de Andalucía- es “rotar a los niños de tercero y cuarto. Es decir, quien no necesite pizarra digital va a la caracola”. De hecho, nos cuenta Carmen Duarte, los chicos de las fotos son de tercero. “A mi hija sabiendo lo que había no la he mandado hoy a clase”.