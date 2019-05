La expareja de Verónica, la joven que se suicidó por un vídeo sexual, en libertad tras declarar voluntariamente en comisaria

El exnovio de Verónica, principal sospechoso de la difusión del vídeo sexual que acabó con el suicidio de la mujer, ha quedado en libertad sin cargos. No hay nada que lleve a su detención, en este momento. Ha estado prestando declaración de que él mismo se haya presentado voluntariamente en un cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo.

Entre los compañeros de Verónica se suceden ahora las concentraciones de repulsa y muchos hacen examen de conciencia. Pero el daño ya está hecho. Las pesquisas siguen la pista de 20 personas que podrían haber recibido los primeros el vídeo. La grabación íntima corrió por los móviles de una plantilla con mayoría de hombres y no son pocos los que admiten la culpabilidad colectiva. Hay motivos para ello porque la gente señalaba a Verónica e iba a buscarla para comprobar que era ella. Ahora la justicia está analizando si estamos ante un caso también de "acoso sexual" .

A qué se enfrentan los responsables

Como señala el experto Borja Adsuara, "no se puede juzgar un delito sin saber los detalles, pero en el caso de Verónica vemos claramente una situación de acoso". El art 173.1 detalla el delito contra la integridad moral, y va de seis meses a dos años de prisión, mientras que el art.169 contempla el de amenazas o coacciones. En el delito contra la intimidad la pena puede llegar hasta los 5 años de prisión si se exige una cantidad u otra acción por no revelar el vídeo. Y de seis meses a tres años si no se consiguen esos objetivos.