Muchos médicos para tan pocas plazas de MIR: radiografía de una sanidad en crisis

España es el segundo país del mundo por número de facultades, en los últimos años hemos pasado de 28 a 42. Se trata de una gran fábrica de facultativos que cada año arroja al mercado a unos 7.000 nuevos graduados en paro. En 2018, 4.006 de estos médicos no pudieron obtener plaza MIR , es decir, casi el 43 por ciento no ha podido especializarse y ejercer su profesión. Este fin de semana se celebran las pruebas de acceso a la formación sanitaria especializada en la que los MIR cuenta con 284 vacantes más que en la convocatoria anterior hasta llegar a las 6.797.

Estrés crónico y ansiedad

Además, los participantes mostraron un aumento del estrés autopercibido , habiendo diferencias por sexos: las chicas no se veían a sí mismas como estresadas, pero las pruebas sugerían que sí lo estaban. Por el contrario, los chicos se reconocían más estresados que ellas, si bien los resultados indicarían que los parámetros psicológicos eran los mismos que el de sus compañeras.

Exceso de facultades

Un total de 4.006 graduados de las 42 facultades de Medicina españolas no pudieron obtener plaza de formación especializada en el MIR de 2018 debido al exceso de graduados y la escasez de plazas, según un estudio realizado por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas (CNDFME).

Según estos organismos, esta situación, entre otros aspectos, se debe a que España se ha convertido en el segundo país del mundo en número de facultades de Medicina , ya que en los últimos años se ha pasado de 28 a 42. Unas 7.000 personas se gradúan cada año, y en 2018 4.006 no pudieron obtener plaza MIR, lo que les impidió especializarse y ejercer su profesión. A esto, según denuncian, se suma el déficit de profesorado, que "se ha reducido un 20 por ciento en los últimos años".

En su estudio, han plasmado los efectos de carácter educativo, asistencial, económico, social y laboral que afectan directamente al Sistema Nacional de Salud (SNS) como consecuencia de la apertura de nuevas Facultades de Medicina. En el documento se llega a una serie de conclusiones: no hacen falta más estudiantes, puesto que "no pueden completar su formación al no poder acceder a la Formación Sanitaria Especializada"; si continúa la "apertura indiscriminada" de Facultades, se producirá "una saturación" en hospitales y centros de salud para atender todas las prácticas de los estudiantes.