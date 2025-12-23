Spotify investiga el posible hackeo del 99,6% de su música

En este sentido, Anna's Archive ha asegurado haber llevado a cabo una copia de prácticamente todo el contenido de Spotify

Spotify está investigando un caso de acceso no autorizado a su plataforma que habría permitido la extracción de metadatos públicos y el acceso a “algunos archivos de audio”. El incidente ha sido atribuido por el grupo de “archivistas” Anna’s Archive, que asegura haber copiado aproximadamente el 99,6 % del catálogo musical del servicio de ‘streaming’.

Anna’s Archive se define como una biblioteca digital de código abierto y sin ánimo de lucro, cuya actividad se centra en centralizar y ofrecer acceso gratuito a libros, artículos académicos y otros contenidos, incluso aquellos sujetos a derechos de autor. En esta ocasión, la organización afirma haber llevado a cabo una copia masiva del contenido de Spotify.

Según ha detallado el propio grupo, se habrían archivado los metadatos de 256 millones de pistas y los archivos de audio de 86 millones de canciones, lo que representaría casi la totalidad del contenido disponible en la plataforma. Esta información fue publicada en un comunicado en su blog oficial.

El archivo completo ocuparía menos de 300 terabytes y, según Anna’s Archive, se estaría distribuyendo a través de “torrents masivos”

La organización ha definido esta recopilación como “el primer archivo de preservación de música del mundo completamente abierto”, defendiendo que cualquier persona pueda descargarlo como parte de su misión de preservar el conocimiento y la cultura. En este sentido, subrayan que el proyecto permitiría conservar no solo la música más popular, sino también la de artistas menos conocidos.

No obstante, Anna’s Archive reconoce que Spotify no contiene toda la música del mundo, aunque considera la iniciativa “un gran comienzo”. También advierte de que el material publicado a partir de julio de este año podría no estar incluido en la copia.

Para llevar a cabo la extracción, el grupo asegura haber utilizado técnicas de ‘scraping’ a gran escala, un método automatizado que emplea software y bots para recopilar información de sitios web y transformarla en datos estructurados.

Las canciones alojadas en Spotify están protegidas por estrictas normas de derechos de autor, que afectan a sellos discográficos y a artstas

Por ello, la extracción y distribución de estos archivos se considera ilegal, vulnerando tanto las condiciones de servicio de Spotify como la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.

En este contexto, Spotify ha confirmado que está investigando lo ocurrido. En declaraciones a Android Authority, la compañía ha explicado que ha detectado un acceso no autorizado, en el que “un tercero extrajo metadatos públicos y empleó tácticas ilícitas para evadir la Gestión de Derechos Digitales (DRM) y acceder a algunos archivos de audio”.

Aunque la empresa no ha confirmado la magnitud exacta de la filtración, sí ha reconocido el incidente y ha asegurado que continuará con la investigación para esclarecer los hechos y valorar posibles acciones legales.