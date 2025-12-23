La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Beasain, mantiene su apuesta por una programación continuada y equilibrada, en la que conviven artistas consolidados y proyectos singulares

GuipúzcoaLa música volverá a ser uno de los grandes ejes de la vida cultural de Beasain durante la primera mitad de 2026 gracias a una nueva edición de Igartza Musika, un ciclo que se ha consolidado como una de las citas más estables y reconocibles del calendario cultural del municipio. Entre los meses de enero y junio, el programa reunirá siete conciertos que abarcan estilos tan diversos como la música clásica, el jazz, el canto coral, la creación contemporánea y los proyectos de autor, con el objetivo de acercar propuestas de calidad a públicos diversos.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Beasain, mantiene su apuesta por una programación continuada y equilibrada, en la que conviven artistas consolidados y proyectos singulares. Los conciertos se desarrollarán en distintos espacios de la localidad, reforzando el vínculo entre la música y el patrimonio arquitectónico y urbano del municipio.

Un arranque con raíces afrocubanas y mirada contemporánea

El ciclo dará comienzo el 11 de enero en el Palacio de Igartza, un espacio habitual para este tipo de propuestas culturales. El encargado de inaugurar la programación será el pianista cubano Ernesto Oliva, que ofrecerá un recital en el que confluyen la tradición afrocubana, el jazz y la música clásica. Su actuación servirá como punto de partida de un semestre marcado por la variedad estilística y la exploración musical.

Seis meses de propuestas diversas

Tras la cita inaugural, Igartza Musika continuará el 22 de febrero con el proyecto liderado por Jokin Lasa, que toma como base poemas de autores vascos del periodo de preguerra. Acompañado por Pello Ramirez y Kaki Arkarazo, el concierto pondrá el foco en la memoria colectiva, la identidad y la recuperación de textos que forman parte del patrimonio cultural vasco, reinterpretados desde una sensibilidad musical contemporánea.

El 29 de marzo llegará uno de los momentos más íntimos del ciclo con el recital del tenor Aitor Garitano junto al pianista German Ormazabal. El programa combinará repertorio lírico internacional con piezas de música vasca, en un formato cercano que busca resaltar la voz y el diálogo con el piano.

La programación de primavera continuará el 26 de abril con Joseba Irazoki, que presentará una propuesta de guitarra en solitario centrada en la exploración sonora, la improvisación y la búsqueda de nuevos paisajes musicales. Su actuación se inscribe dentro de las propuestas más experimentales del ciclo, ampliando el abanico estilístico de la programación.

Un mayo con protagonismo coral y jazz contemporáneo

El mes de mayo concentrará dos de las citas más destacadas del semestre. El 9 de mayo, la Loinatz Abesbatza ofrecerá un concierto especial para conmemorar sus 40 años de trayectoria. La coral de Beasain realizará un recorrido por algunas de las obras más significativas de su repertorio, en una actuación que tendrá lugar en la Basílica de San Martín de Loinaz, un espacio especialmente ligado a la historia cultural y musical de la localidad.

Un día después, el 10 de mayo, será el turno del Haizea Martiartu Quartet, que presentará un proyecto de jazz contemporáneo basado en composiciones propias. La propuesta combina influencias modernas con raíces vascas y refleja la vitalidad de la escena jazzística actual, aportando un contraste estilístico dentro del ciclo.

Un cierre al aire libre y con mirada reflexiva

El broche final a esta edición de Igartza Musika llegará el 12 de junio con Esanezin, un proyecto que reflexiona sobre lo efímero, las heridas personales y la vida cotidiana. A diferencia del resto de conciertos, esta actuación se desarrollará en la Plaza Erauskin, reforzando la conexión entre música y espacio público y acercando la creación artística al entorno urbano.

Espacios, horarios y compromiso cultural

La mayor parte de los conciertos se celebrarán en el Palacio de Igartza, con la excepción del recital de Loinatz Abesbatza y la actuación final de Esanezin. Todos comenzarán a las 19.00 horas, salvo el último, que se iniciará a las 20.00 horas.

Desde el Ayuntamiento de Beasain subrayan que Igartza Musika se ha convertido en un “proyecto plenamente integrado en la agenda cultural local”, capaz de “fidelizar a un público diverso y de generar espacios de encuentro entre artistas y ciudadanía”. La música, destacan, actúa como “un elemento de cohesión social y de enriquecimiento cultural”, acercando propuestas contemporáneas a la experiencia cotidiana de Beasain.