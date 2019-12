Los expertos advierten, España cada vez está más cerca del punto de no retorno climático

No solo ha cambiado el verano, en general en España las estaciones están cambiando, tanto que muchos ya no aprecian el otoño y la primavera. Solo dos estaciones bien diferenciadas, invierno y verano. Llegados al punto de no retorno no solo habrá consecuencias para la vida humana también tendrá efectos en la biodiversidad y en la destrucción de ecosistemas, con unas pérdidas incalculables.