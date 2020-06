Más de 500 expertos vaticinan cuándo volverá todo a la normalidad tras la pandemia

En ese sentido, 'The New York Times' ha publicado los resultados de una encuesta dirigida a 511 epidemiólogos y expertos en enfermedades infecciosas de Estados Unidos y Canadá sobre cuándo volveremos de verdad a la normalidad. Es decir, cuándo retomaremos nuestras actividades cotidianas sin esa incertidumbre que ahora mismo nos rodea. Y desgraciadamente no todos son optimistas.