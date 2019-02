Cómo ponerse las pilas tecnológicas: “Un padre que mola conoce Fortnite”

La clave para afrontar el reto de las nuevas tecnología para un padre es saber por qué a su hijo@ le engancha tanto la Red . Así se acercaran más a hij@s y compartirán con ellos sus hobbies y sus inquietudes. Cuatro de cada 10 padres afirman que las pantallas suponen una fuente de conflicto con los hijos , según el informe ‘El Impacto de las pantallas en la vida familiar’. “Es muy difícil educar y tomar decisiones en una familia si no se conocen las herramientas. Si una mamá o un papá no están en Instagram es muy complicado que entiendan el porqué su hija les pide insistentemente que le abra una cuenta” , explica Gustavo Entrala, experto en Innovación y Branding.

El 74% de los padres y madres opina que la tecnología les ha unido poco o nada , según se desprende del citado informe. Los pasos a seguir para que esto no ocurra, según Entrala, es formarse porque “todo lo digital es muy nuevo para todos, para los adultos y para los niños” y después “crear un pacto de familia”, en el que la Red sea un instrumento para “hacer cosas con nuestros hij@s: desde planificar un viaje hasta hacer un vídeo en el que salga toda la familia”.

El 66% de los padres y madres considera que las pantallas ayudan mucho o bastante a gestionar las actividades familiares . Eso es lo que deben aprovechar los padres según este experto. Deben tener un “papel activo, que genere curiosidad por lo que pasa en el mundo digital, deben dejar a un lado el punto de vista de la sospecha y del miedo que genera una actitud negativa que puede ser muy nociva para un hijo. Los hij@s viven hoy en una sociedad digital y si reciben por parte de los padres el mensaje negativo de que todo Internet es peligroso y solo nos hace perder tiempo... Si no ve por tu parte ninguna cosa positiva sobre Internet y el mundo digital no te va a contar las cosas que le pasan ahí”.

Consigue su confianza para que no le pregunten a Siri lo que quieras explicarles tú

En la misma línea se postula María Zalbidea, autora del blog ‘Cosiendo la brecha digital’ que recomienda, mucho antes de tomar esas grandes decisiones del primer móvil o tablet. Conóceles, charla y conecta con ell@s, consigue su confianza para que no le pregunten a Siri lo que quieras explicarles tú”.

Los hij@s “ van a hablar de pornografía sexualidad mucho antes que lo hicimos nosotros y si los padres no dialogan con ell@s, el diálogo lo van a tener con los terminales móviles y con contenido sexual muy explícito”, añade Entrala.

¿A qué edad puedo dar a mi hij@ el primer móvil?

Esta pregunta se la ha hecho cualquier padre o madre de adolescente. La edad media con la que los chavales reciben su móvil es los 13 años y el 39% de las familias cree que el teléfono llegó demasiado pronto. “A tu hij@ de 13 años no le dejarías tu ferrari y le dirías haz lo que quieras con él. Hay padres que no se dan cuenta de que cuando le regalan a un niñ@ un móvil a una edad muy temprana le dan acceso a todo, a todo el contenido de todo tipo. Internet tiene muchas cosas buenas y muy sanas pero también puede ser un sitio muy peligroso, por el acoso, ciberacoso, por un modo no sano de usar el contenido sexual cuando son muy jóvenes, hay contenido violento… Es una selva donde uno puede aprender a hacer una bomba”, advierte Entrala.