8M: empresarias, científicas, mujeres con discapacidad, mayores o refugiadas visibilizan su historia

Edad

" La edad muchas veces representa un problema para conseguir trabajo y debería ser al contrario. Las personas mayores de 55 años somos una generación preparada, con un gran bagaje, tenemos experiencia y podemos enseñar y complementarnos con los más jóvenes. Sin embargo, todavía hay mucho prejuicio, quizás piensan que no vamos a rendir igual o tal vez es una cuestión de pura discriminación: a veces te descartan solo porque tu apariencia no es tan joven", relata a Europa Press.

Discapacidad

Mujer y discapacidad también implican "una clara desventaja" como relata a Europa Press la secretaria general de Fundación ONCE, Teresa Palahí. "Yo he tenido la suerte de que en España existe una organización como ONCE que me ha permitido la posibilidad de desarrollarme personal y laboralmente" explica Palahí, que defiende la presencia de mujeres con discapacidad en puestos de responsablidad. "La mujer es capaz de adaptarse", relata, aunque también subraya la apuesta que ha hecho por ella la fundación.