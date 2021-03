No gana para disgustos el rey Felipe VI, que tiene en su familia a su peor enemigo. Si el caso Urdangarín y las regularizaciones fiscales de su padre no fueran suficientes ahora se ha sabido que las infantas Elena y Cristina se han vacunado. Lo hicieron el pasado mes de febrero en Abu Dabi, Emiratos Árabes, cuando fueron a visitar a su padre, el rey Juan Carlos I, que reside allí desde agosto. La polémica no ha tardado en estallar. Con un país en el que millones de personas esperan su turno, las infantas han vuelto a usar su condición para no esperar turno aunque lo justifican ante el ofrecimiento de tener un pasaporte sanitario para visitar a su padre.