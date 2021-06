Joaquín Amills: "No podemos convertir a Tomás Gimeno en otro Anglés, aunque Beatriz cree que se suicidó"

Joaquín Amills, portavoz de la familia de las niñas de Tenerife ha recogido ya 50.000 firmas para intentar que la búsqueda no cese, al menos hasta que los investigadores señalen que han buscado en todos los recónditos lugares donde se ha podido y que no se pare por cuestiones técnicas. Amills, que ha agradecido la labor de los investigadores, cree que no se puede convertir a Tomás Gimeno en un nuevo Anglés. ¿Piensa Beatriz que Tomás Gimeno puede estar vivo? Amills da la respuesta. Beatriz cree que se suicidó, pero ante la planificación de los hechos surgen las dudas y Beatriz no quiere que un asesino de ese calibre puede estar en la calle. Los investigadores creen que Tomás Gimeno no pudo huir.