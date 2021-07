Joaquín Amills: "Beatriz está en paz, agradecida a todos y convencida de que Tomás Gimeno se suicidó"

"Esperábamos un segundo milagro, pero no se ha producido" , ha explicado. "Era algo que estaba en la mente de todos, aunque no era lo deseado". Beatriz, en cualquier caso, está "tranquila y agradecida" porque "no duda que se ha puesto el máximo empeño" . Un convencimiento que al portavoz le llena "de optimismo" porque "le va a ayudar a sobrevivir y trabajar en un futuro" dedicado a la memoria de sus hijas.

La Guardia Civil ha transmitido en este sentido a Beatriz que "el tema queda abierto ante cualquier posibilidad, no se puede cerrar hasta que pasen 10 años. Es un caso que quedará para la perpetuidad, con la esperanza de que este sujeto acabara con su vida. Todos hemos perdido, la sociedad ha perdido, al dejar a perpetuidad un cruel asesino al no disponer del cuerpo porque todo son hipótesis. Tomás Gimeno sigue desaparecido, en busca y captura. El círculo no se ha cerrado. No ha sido por falta de medios, voluntad, esfuerzo y sacrificio. Simplemente no se ha dado". Amills también ha dejado claro que si la familia de Tomás le necesitara para cualquier cosa estaría a su disposición.