Juan Carlos Quer en el Día contra la Violencia de Género: "No hubo un 'no' más explícito que el de mi hija"

Juan Carlos Quer ha destacado hoy que la última sesión del juicio por la muerte de su hija coincida con la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género. "Hoy la presencia de Diana va a inundar toda la sala para decirle a este individuo que no se puede reír de la mujer. Que no hubo un 'no' más explícito que el de mi hija que pagó con su vida la defensa de su integridad como mujer", ha dicho antes de entrar en los juzgados.