El juez que dejó abrir bares en Euskadi compara las medidas anticovid con la Edad Media

El juez que preside la Sala que ha permitido la reapertura de los bares en Euskadi , Luis Ángel Garrido , ha afirmado que un epidemiólogo "es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo ", y ha opinado que las medidas contra la covid19 adoptadas en España y en todos los países "no difieren mucho de las que se daban en la Edad Media ". A pesar de sus declaraciones él niega ser negacionista aunque el Gobierno Vasco estudia recusarlo.

Durante una tertulia celebrada en Radio Popular de Bilbao el pasado lunes , un día antes de que se hiciera público el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que autoriza la apertura de bares y restaurantes en los municipios vascos ubicados en la "zona roja" por su alta incidencia de covid19, el juez señaló que la epidemiología "no está tan avanzada como parece".

Luce en su perfil de WhatsApp la frase "No more lockdown"

"Supongamos que suben un 2.000% las enfermedades de transmisión sexual y llego yo, el gran epidemiólogo de la zona, y digo: muy fácil, estén ustedes dos años sin relaciones sexuales y bajará la curva, y que ahora te digan que para que el virus se reduzca tiene usted que quedarse en casa, no hablar con nadie, no ir a ningún espectáculo teatral, eso se sabía en la Edad Media", manifestó.

La Cadena SER desveló este jueves que Garrido luce en su perfil de WhatsApp la frase "No more lockdown" ("No más confinamiento"), el título de una canción de Van Morrison, de quien se ha confesado "muy seguidor" y ha dicho que podría tener en su perfil esa canción o cualquier otra del cantante.