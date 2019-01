Las incógnitas del caso Julen: En qué estado está; a qué altura; cómo cayó por el pozo

Los expertos insisten por activa y por pasiva: la complejidad técnica que supone el rescate de Julen , –el pequeño de dos años que, según ha explicado su padre y una prima de éste , cayó por un pozo de apenas 25 centímetros de diámetro y 107 metros de profundidad en una finca en Totalán, Málaga–, es sumamente grande. “Es una cosa de la que no hay experiencia”, subrayan, recalcando que hay muchas incógnitas en el aire y que en todos los casos el factor determinante contra el que luchan es el tiempo.

“¿A qué profundidad haces el túnel si no sabemos dónde está el niño?”, se pregunta el experto y presidente del, cuando se indaga en la última opción escogida por los equipos de: la, aprovechando una ladera, de un túnel lateral a 80 metros de profundidad para acceder al pozo por el que, según el padre del pequeño y una prima de éste, le vieron caer.

A su juicio, expresa Regueiro, “un niño de esa edad (dos años) no cabe por ese pozo hasta el fondo”, y además, según indica, no se tiene experiencia en situaciones como estas. Existen divisiones especiales de expertos para efectuar rescates en cuevas así como en montañas, pero no en pozos, apunta.