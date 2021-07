La madre de Yéremi Vargas regala un "detalle" a su hijo en su 22 cumpleaños: "Fue un niño muy querido"

"No queríamos dar por hecho que esta situación es ya de por vida y que no va a cambiar", afirma Ithaisa, para añadir que necesitaban un sitio donde recordar a su hijo y que en su cumpleaños tuviera un detalle para poder sentirse en paz.

Además, Ithaisa Suárez ha confesado las esperanzas que siempre tuvo en encontrar a su hijo con vida: "No lo he echo antes porque aún tenía esperanzas de que volverías, a pesar de que me daban por loca, no quería pensar ni un segundo que ya no estabas aquí, ni yo ni tu familia lo queríamos aceptar. Sin embargo tus primitos si llevaban cartas a tu habitación y cositas para ti".