La viuda negra de Patraix y su amante, culpables de asesinato por unanimidad

La Fiscalía requiere 22 años de prisión para Maje por un delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco, y otros 18 para Salva, mientras que la acusación particular, que representa a la víctima, reclama 25 años para ella y 16 para él –ha rebajado cuatro años, según lo que solicitaba inicialmente–.

El crimen de Patraix

Una vez muerto, Maje se entregó al papel de viuda desconsolada. Sin embargo, la realidad, según el fiscal, es que “dominó el plan criminal en beneficio suyo” . Considera que pudo haber evitado que Salva prosiguiese con el plan, pero no lo paró.

Maje, una experta manipuladora

Fue “planificado por ella y ejecutado por él ”, ha dicho, recalcando que fue un plan conjunto y que, sin ayuda de Maje, Salva no hubiera podido perpetrar el asesinato.

"Llega un momento en el que él se enamora perdidamente de la acusada y es dependiente de ella. Lo hace todo junto a ella, le lleva la compra, le saca billetes de transporte e, incluso, le compra faldas". Maje "también le quería", pero tenía otros amantes y era una "mentirosa" , dice el fiscal, quien añade: " Siempre miente para tener vidas alternativas . Una y otra vez sin parar". "Tiene que estar acostumbrada a manipular a las personas porque no es fácil hacer todo esto", ha señalado.

"¿Quién va a desear la muerte de Antonio si no ella? ¿Salva? ¿Pero si no le molestaba? "¿Alguien duda de que Salva actuase por inducción de ella?", insistió, reiterando que el plan surgió de ella y lo planificaron antes de verano.

Por su parte, el de Maje pedía la absolución absolución porque "no hay ni una sola prueba directa, clara, eficaz que ponga relieve que Maje acordó con Salva matar a su esposo ni mucho menos en cómo lo tenía que matar". Además, afirmó que no existe móvil para el crimen, ni amoroso, porque se ha demostrado que Maje "las relacione sexuales las tenía por igual" con otros de sus amantes en vida de su marido, pero tampoco económico.

Aseguran sentirse arrepentidos

En sus últimas palabras durante el juicio, Maje, quien tras ser declarada culpable y antes de volver a prisión ha podido dar un último abrazo a los suyos, quiso pedir perdón a la familia de su esposo por no acudir “por egoísmo y cobardía” a la Policía cuando Salva le contó lo que había hecho: “Quiero mostrar mi arrepentimiento, no me lo podré perdonar, fui cobarde y egoísta, solo pensé en mí y en las consecuencias que podría tener", ha dicho.