La acusada de parricidio de Godella: "Pensé que los había matado la secta, pero ahora creo fue él"

María , la madre acusada de asesinar junto a su pareja a sus dos hijos en la localidad valenciana de Godella en marzo de 2019, ha negado este martes ante un jurado popular haber matado a los niños de común acuerdo con Gabriel y ha señalado que, cuando se encontró los cuerpos al despertar, pensó que había sido la secta porque, ha afirmado, "ese hombre me volvió loca" y "me hizo creer que tenía el demonio dentro". Loca, puede, pero María no quiere cargar con las culpas. Gabriel, tampoco.

Gabriel ha abandonado la sala mientras hablaba María

María se los llevo a la zona donde iban a jugar y echó tierra sobre sus hijos

María ha relatado los episodios de malos tratos que sufría tanto ella como el pequeño. "Me maltrataba, me daba bofetones, me puso contra la pared con un cuchillo y me hizo pasarlo muy mal diciéndome que yo tenía el demonio dentro", ha apuntado. Asimismo, tenían "fuertes" discusiones por cómo trataba al niño porque él no soportaba cuando lloraba y "lo lanzaba contra a la cama o al sofá y lo agitaba muy fuerte para que se callara". "Soy una persona muy ingenua y creía en las conspiraciones, en él creía por encima de todas las cosas, yo le amaba mucho y me creía todo lo que me decía", ha afirmado.