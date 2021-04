"La mascarilla en sí es inocua para nuestros dientes pero lo que no es inocua es nuestra actitud. La mascarilla es y será un largo tiempo imprescindible, lo que debemos hacer es saber convivir con ella. Debemos cambiarla como mínimo a diario o si es reutilizable lavarla todos los días a 60 grados. No es excusa que no enseñemos los dientes para no cuidarlos", alerta en una entrevista con Infosalus la doctora Rosa Marco Millán, presidenta de la Sociedad Española de Odontología y Estomatología (SEEYO).