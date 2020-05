Adolescentes, los grandes olvidados en la desescalada

Javier Huerte: "No hemos debido hacer bien la pedagogía"

“Es realmente preocupante porque traduce una falta de sensatez, --el considerar que esto no va con ellos--, y realmente lo que importa es que se dieran cuenta de que las medidas están adoptadas en su protección. No es un capricho, no es prohibir por prohibir. Es simplemente protegerse. Y para protegerse el primero que tiene que ser consciente es uno mismo. No hemos debido hacer bien la pedagogía porque estas imágenes son tremendas”, ha subrayado, valorando episodios en los que se ha podido ver a grupos de jóvenes haciendo botellón o realizando actividades en grupo en el parque sin mantener el distanciamiento social o algún otro tipo de prevención ante un posible contagio.