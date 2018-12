"Si no hubiera ido a casa de su ex novio sola, y en condiciones no muy buenas, seguiría viva". Este es parte del tuit que una militante del PSOE de La Rioja escribió al padre de Marta del Castillo. Maria Luisa Izco levantó la polémica cuando intentaba defender a Pedro Sánchez del insulto de Antonio del Castillo que lo llamó "tonto" por no apoyar la prisión permanente revisable.