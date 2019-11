Movilizaciones en toda España contra la sentencia de La Manada de Manresa

El lema 'No es no'

Colectivos feministas han querido recuperar el lema 'No es no' que protagonizó las movilizaciones que surgieron a raíz de la publicación de la sentencia de La Manada de los Sanfermines de 2016. El Tribunal Supremo finalmente condenó a los cinco acusados a 15 años de prisión por un delito continuado de violación, corrigiendo así anteriores condenas judiciales que absolvían a los cinco hombres del delito de agresión sexual --al no observar ni violencia ni intimidación en los hechos--.

Al grito de 'No es No', protestan contra la "justicia patriarcal" y para reivindicar que 'solo sí es sí' y que el consentimiento sexual debe ser expreso.

Barcelon: "No es abuso, es violación"

Unas 500 personas se han manifestado en la plaza Sant Jaume de Barcelona para protestar contra la sentencia en la que han gritado: "No es abuso, es violación". Se han oído proclamas como 'La nit és nostra, cap agressió sense resposta' (La noche es nuestra, ninguna agresión sin respuesta), 'Visca, visca, visca, la lluita feminista' (Viva la lucha feminista), 'Si toquen a una, ens toquen a totes' (Si tocan a una, nos tocan a todas), 'Que no, que no, que no tenemos miedo' y 'Els carrers seran feministes' (Las calles serán feministas).