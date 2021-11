Una mujer de 32 años es condenada por tener sexo con un adolescente al que conoció en las redes sociales

El adolescente ha declarado que se encontraba en una situación especialmente vulnerable porque su abuela estaba agonizando en el hospital y que, aunque en un principio él mintió con su edad, y le dijo a la mujer que tenía 17 años, más tarde le confesó que tenía 15 y a ella no le importó .

Las conversaciones de mensajes de texto entre los dos mostraron a la víctima diciéndole a Epuna que la amaba, además de contenido subido de tono en el que los dos hablaban sobre posiciones sexuales y ella le enviaba imágenes pornográficas.

La víctima ha leído en el juicio un comunicado en el que expresa: "Me siento avergonzado por lo sucedido. Ella era mucho mayor que yo y siento que me engañó. Solo tenía 15 años y no tenía experiencia, también era curioso e ingenuo".