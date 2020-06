La ola de calor también afecta a los animales, sobre todo a los perros

"Las medidas de prevención en relación al calor son igual prácticamente para todos los animales. Sin embargo, los gatos y los perros, sobre todo , son los animales domésticos que más riesgo tienen de sufrir un episodio de golpe de calor, ya que pasan más tiempo al aire libre", explica a Informativos Telecinco la veterinaria de AniCura Velázquez Hospital Veterinario, Paloma Ballester. Los perros no pueden sudar, regulan su temperatura, lo que les hace más propensos a dificultades ante el calor.

"Los gatos no están tan expuestos a las altas temperaturas, a diferencia de los perros. Sin embargo, no está descrito como tal que los gatos no suelan sufrir golpes de calor. Pueden tener calor en casa, o en otras situaciones, pero es mucho menos frecuente que los perros", señala la veterinaria sobre los felinos.