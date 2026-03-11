Una mujer de 35 años, identificada como Ivanna Ortiz, ha sido acusada de disparar contra la mansión de la cantante en Beverly Hills, California

Detenida una mujer tras disparar contra la mansión de Rihanna en Beverly Hills, Los Ángeles, California, mientras la artista estaba dentro

El pasado 8 de marzo, Rihanna vivió uno de los episodios más inquietantes de su vida después de que una mujer fuera acusada de disparar contra su vivienda en Beverly Hills mientras la cantante se encontraba dentro del domicilio.

Aunque la artista no resultó herida, el incidente ha generado preocupación sobre su seguridad, además de abrir un proceso judicial para identificar al autor y conocer la situación del proceso judicial.

Este miércoles, 11 de marzo, se han conocido más detalles sobre el caso. Según la denuncia penal obtenida por 'People', el ataque fue calificado por la fiscalía como "intencionado, deliberado y premeditado", lo que podría derivar en una condena de incluso cadena perpetua si se demuestra la culpabilidad de la acusada.

Los hechos

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado domingo, cuando una mujer identificada, como Ivanna Ortiz, de 35 años y residente en Florida, presuntamente condujo hasta las inmediaciones de la casa de la artista y abrió fuego con un arma semiautomática contra la propiedad y disparó aproximadamente 10 veces.

En ese momento, Rihanna se encontraba dentro junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, sus tres hijos pequeños, su madre y dos empleados. A pesar del peligro, nadie resultó herido, algo que las autoridades han calificado como una auténtica fortuna dadas las circunstancias.

Uno de los vecinos describió la experiencia como "aterradora", aunque también aseveró que "afortunadamente todos están a salvo".

Además, los fiscales han explicado que parte de los cargos por agresión con arma de fuego se deben a que varias personas estaban dentro de la vivienda durante el ataque, lo que aumenta el número de delitos imputados.

Los cargos contra la acusada

Ortiz se enfrenta a un total de 14 cargos graves, entre ellos intento de asesinato, múltiples cargos por agresión con arma semiautomática y disparos contra una vivienda habitada. Si es declarada culpable, podría enfrentarse incluso a cadena perpetua.

La acusada compareció ante el tribunal este pasado 10 de marzo, donde se declaró inocente, aunque la lectura formal de cargos fue aplazada hasta el 25 de marzo. Mientras tanto, permanece detenida con una fianza cercana a los 1,8 millones de dólares.

Las autoridades también investigan su posible motivación, aunque algunas de sus publicaciones en redes sociales iban dirigidas a la propia cantante, lo que podría sugerir una obsesión o fijación, aunque por ahora no se ha confirmado ninguna relación personal entre ambas.

Cabe recordar que no es la primera vez que Rihanna sufre un incidente relacionado con su privacidad. En 2018, un intruso llegó a entrar en otra de sus propiedades, lo que obligó a reforzar sus medidas de seguridad.