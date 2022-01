El padre de Esther López descarta que la desaparición fuese voluntaria: “Siempre estábamos en contacto”

Se cumplen diez días de la desaparición de Esther López de la Rosa , la mujer de 35 años a la que se le perdió la pista la noche del 12 de enero tras ver un partido de fútbol en un bar con varios amigos en el municipio vallisoletano de Traspinedo . La Guardia Civil ya considera el caso como una desaparición de alto riesgo y no creen que se marchase de forma voluntaria . De la misma manera, su padre, Miguel López, ha descartado esta opción en el programa ' Viva la Vida ', asegurando que hasta entonces siempre estaban en contacto.

Supuestamente, alguien la iba a recoger allí, pero su padre descarta esta opción : "Es que no ha quedado con nadie para Valladolid. Creo que se bajó del coche porque iba con otro chico... pero no que quedó con nadie que iba a Valladolid ".

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, la desaparición pasó de " de riesgo bajo a preocupante ". En ocasiones anteriores había desaparecido durante algunos días de su domicilio , pero esta vez sus familiares están convencidos de que no es así. "Se puede haber ido como todo el mundo unos días de fiesta, pero no", ha declarado su padres, destacando el hecho de que desde el momento de la desaparición su teléfono móvil dejase de emitir señal. En este sentido, su padre descarta que se marchase voluntariamente: "Siempre estábamos en contacto". Además, ha comunicado que tanto su mujer como su hija están "muy mal", "a base de pastillas".

Durante la jornada del sábado, más de 400 vecinos se han sumado para peinar la zona, cuyo radio se ha ampliado a 3km, en busca de alguna pista sobre el paradero de Esther López. Su padre, que ha participado activamente, ha explicado en el mismo programa que "me han tenido que volver a casa porque me he quedado sin fuerzas y sin nada".