A prisión la madre acusada de asesinar a su hijo de siete años en Almería

El padre tenía la custodia

En el transcurso de esa vista, según indicaron a Europa Press fuentes judiciales, se solicitó que se revocase la guardia y custodia concedida a la madre con régimen de visitas al padre alegando que no cumplía con sus obligaciones materno filiales y que cuando el niño estaba con A.M.B.L., de 38 años, "no iba a clase, no comía bien o no estaba cuidado en condiciones, con falta de higiene".