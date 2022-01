Registran un chalé de Traspinedo cercano al lugar donde se perdió la pista de Esther López

En este sentido, la Delegada del Gobierno, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha asegurado que "todavía no se puede aventurar todavía nada concluyente" y que la Guardia Civil va a seguir "con todos los medios" para encontrar a la joven , al tiempo que desea que se "resuelva satisfactoriamente".

También ha reclamado "empatía" con la familia . "Todos podemos ponernos en su lugar y sentir la angustia, la tensión, los nervios, la pesadumbre que ellos están sintiendo en estos momentos. Por favor, que no se genere todavía más incertidumbre, más dolor, con informaciones impropias. Vamos a dejar que la investigación siga su curso y que acabará dando los frutos deseados", ha añadido.

Supuestamente, alguien la iba a recoger allí, pero su padre descarta esta opción : "Es que no ha quedado con nadie para Valladolid. Creo que se bajó del coche porque iba con otro chico... pero no que quedó con nadie que iba a Valladolid ".

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, la desaparición pasó de " de riesgo bajo a preocupante ". En ocasiones anteriores había desaparecido durante algunos días de su domicilio , pero esta vez sus familiares están convencidos de que no es así. "Se puede haber ido como todo el mundo unos días de fiesta, pero no", ha declarado su padres, destacando el hecho de que desde el momento de la desaparición su teléfono móvil dejase de emitir señal. En este sentido, su padre descarta que se marchase voluntariamente: "Siempre estábamos en contacto". Además, ha comunicado que tanto su mujer como su hija están "muy mal", "a base de pastillas".

Durante la jornada del sábado, más de 400 vecinos se han sumado para peinar la zona, cuyo radio se ha ampliado a 3km, en busca de alguna pista sobre el paradero de Esther López. Su padre, que ha participado activamente, ha explicado en el mismo programa que "me han tenido que volver a casa porque me he quedado sin fuerzas y sin nada".