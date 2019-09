El perfil de Blanca Fernández Ochoa, la orografía o las lluvias: los retos de una búsqueda desesperada

Centenares de efectivos continúan incansablemente entregados a la búsqueda de la esquiadora española Blanca Fernández Ochoa desaparecida el pasado 24 de agosto . Fue éste el. Las cámaras de una charcutería de un centro comercial de Pozuelo de Alarcón, Madrid, la captaron. Pagó en efectivo. Después, todo cuanto se sabe de ella es que, el domingo 25, por un corredor aficionado que suele frecuentar la zona para hacer deporte. El vehículo le llamó la atención porque a esa hora no solía ver más coches. Y efectivamente, era el de Blanca. Así lo conocíamos el 1 de agosto, cuando, confirmando que el turismo, un mercedes Clase A,y en su interior. Dentro hallaron sus chanclas, una señal de que, al mismo tiempo que la familia ha manifestado que susno estaban en casa. Sus allegadosporque ella yaunos días, pero tanto tiempo sin saber de ella desató la alarma, motivando que finalmente el día 29 denunciasen su

Días de angustia y múltiples dificultades

El perfil de Blanca Fernandez Ochoa

Tal y como explica a Informativos Telecinco y coautor –junto a Manuel Jabalera Rodríguez, técnico del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), y Robert Koester, una eminencia internacional en este campo que les prestó su ayuda–, del ‘ Manual de Búsqueda y Salvamento Terrestre ’, a la hora de abordarse la búsqueda de una persona desaparecida es fundamental hacer uso de las estadísticas y las matemáticas. “Al final, se trata de utilizar la estadística para darle más probabilidad de éxito a la operación y más probabilidad de supervivencia a la persona desaparecida” , incide. Y para poder hacerlo,, porque del mismo modo que se atiende a las condiciones del escenario y la zona de búsqueda, se ha de prestar especial importancia a las. No se procede de la misma manera al buscar a una persona joven, atlética, con buena condición física, que a un anciano con alzhéimer o a un experto en alta montaña. Mientras un sujeto estadísticamente sería capaz de andar mucho más tiempo siguiendo un rumbo concreto, otro, sin embargo, tiende a comportarse deambulando, moviéndose en círculos, en zigzag, etc. Para eso, entre otras cuestiones, sirve la estadística tras categorizar al individuo; para entender sus comportamientos, acotar áreas de búsqueda y, ante todo,

El problema es que en el caso de Blanca Fernández Ochoa delimitar el perfil o ‘categoría de sujeto’ es también “muy complicado” , como indica el experto. Sabemos que, tal como ha reconocido la familia, la esquiadora tiene trastorno bipolar , pudiendo encontrarse dentro de él no en la "fase de euforia" , sino en una “fase deprimida” . Esto quiere decir que, en adición, “se tendrían que coger también estadísticas de personas con depresión” .

Y no solo eso. Blanca, la primera medallista española en deportes de invierno, también cabría en la categoría de “senderista”. Por eso, los buscadores saben que la ruta que siguió podría haber ido más allá de los senderos y los caminos marcados; que podría haberse adentrado por zonas más agrestes, siguiendo un camino que otra persona no experimentada quizás no habría decidido acometer.