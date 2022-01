La abogada del 'Manitas' defiende al sospechoso de la desaparición de Esther: "Jura y perjura que es inocente"

Las actuaciones han sido declaradas secretas por el titular del referido juzgado, ante el cual el investigado se ha acogido a su derecho de no declarar durante una comparecencia de no más de diez minutos en la que el fiscal ha pedido mantener la situación de detención otras 72 horas, con la oposición abierta de su defensa, que entiende que "no hay elementos" para ello y que, además, ha mostrado su malestar por el hecho de no haber sido informada de ningún dato de la investigación.