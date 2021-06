El autor del crimen de Felguera lo relata a sangre fría: "Se agacha, hago tres disparos y me voy"

El acusado de asesinar a un hombre en La Felguera admite que lo hizo porque su novia se lo pidió y ella lo niega

"Cuando se agacha, saco el arma y cuando se gira le disparo, hago tres disparos y me voy"

Ella le dijo que estaba embarazada de él y que Iván la iba a matar

Los acusados de asesinar al joven Iván Castro, en un garaje de La Felguera en 2017, Marta R. y Nelson D., han dejado helados al Tribunal y se han acusado mutuamente del asesinato. Ella, Marta R. ha asegurado que no tuvo nada que ver con la muerte de su pareja que asegura la maltrataba. "Soy culpable de encubrir a Nelson, se que eso tendrá un castigo y lo tendré que acatar, pero no soy culpable de nada mas. Nelson se montó una película para implicarme a mí", ha dicho.

Nelson D. por su parte ha manifestado que fue su novia, Marta R. quien le convenció de que la única manera de librarse de Iván, con el que mantenía una "relación tóxica", sería matándolo. "Yo le dije que la ayudaba, y es ella quien decide que hay que hacerlo en el Puente de la Constitución porque habría poca gente". Por eso ha dicho que lo intentó una primera vez el 6 de diciembre y tras no lograrlo lo vuelve a hacer el día 7, consiguiendo su fin.

"En ese momento estaba trastornado perdido. Vi llegar el coche, Marta me dijo como era el garaje, y donde aparcaba Iván, entro detrás lo espero a que aparque y ella me había dicho lo que tenía que decirle, que unos días antes mi pareja le había rayado el coche, le dije que lo mirase bien y cuando se agacha a verlo saco el arma y cuando se gira le disparo, hago tres disparos y me voy", ha explicado, añadiendo que "no sabe ni donde le pega".

Ella llamó a Iván para ver si estaba muerto

Ha añadido que acto seguido montó en su coche y no sabe ni como consigue salir de La Felguera, hasta que llegó al punto donde lanzó el arma y el teléfono al río. "No se si antes o después de tirar el arma llamo a Paula --una amiga de Marta-- y luego a Marta R. y le digo el código que me mandó para decir que estaba muerto, que era 'quedamos a tomar algo en un bar'", ha relatado.

Después quedó con la acusada y una amiga y no hablaron nada del asunto. "Yo al rato me voy al piso y ya no sé que hace ella. Si me dijo que después le mandó mensajes al fallecido porque no se fiaba de que estuviese muerto", relató el acusado que también contó como después de eso siguieron con su vida "ya como pareja estable" aunque ella le sigue presentando a él como amigo.

"Mentí porque la amaba y ella me dijo que estaba embarazada de mí"

Ha explicado que si cuando le detuvieron mintió fue para encubrirla a ella, "para salvarla porque la amaba". Dijo que días antes del asesinato la acusada le dijo que estaba embarazada y el niño era suyo y le aseguró que cuando Iván C. le notase la barriga la mataría. "Le ofrecí desaparecer, vender mis taxis y mis bienes e irnos, pero ella decía que si se iban Iván iría a por su padre y lo mataría. Me producía nerviosismo y taquicardias. Una semana después de saber de su embarazo me enseñó una bala que dijo le dio Iván diciéndole que una como esa sería para ella, yo me puse histérico", ha dicho.

El procesado ha asegurado que se enteró de la relación de Marta R. con Iván C. tres meses antes de su fallecimiento. "Fue poco a poco diciéndome que la maltrataba, hasta que me dijo que ojalá se muriese, le dije que iba con ella a denunciarle pero me dice que no, que eso no valía para nada y que si íbamos la iba a matar a ella o a su padre", ha dicho el procesado, que ha indicado que Marta R. le mostró amenazas y le decía que tenía "terror a que Iván le hiciese algo a ella o a su padre".

Marta: "No dije la verdad por miedo a verme implicada"

Por su parte Marta R. ha sido la primera en prestar declaración. La acusada, que únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado, Sergio Herrero, ha indicado que Nelson D. sabía donde vivía en Langreo y había visto varias veces fotos de Iván C. y de su coche. Ha negado que dijese a Nelson D. que Iván la quisiera matar. Así mismo ha explicado que, el día del asesinato "sabía que el acusado iba a ver a Iván para decirle que tenían una relación sentimental y pedirle que la dejase tranquila".

"Yo estaba en Oviedo y cuando volvió me dijo que tuvieron un enfrentamiento y se habían torcido las cosas, pero no me dio más explicaciones porque había más gente. Al día siguiente me dijo que lo había matado. Yo me había enterado ya esa noche", ha explicado la procesada que ha añadido que "no sabia que Nelson tenía un arma". "Le vi balas porque una vez me dio un casquillo en la panadería para hacerme un llavero", añadió.

Y sí, se fue a vivir con el asesino de su pareja

Ha explicado que tras lo sucedido se trasladó a vivir a Oviedo, pero no fue hasta tiempo después que el otro acusado se trasladó a vivir con ella, aunque ha asegurado que no lo sabía casi nadie. "No quería que me juzgasen, que mis padres se avergonzase de mí y además tenía miedo a la policía por tener una relación con la persona que había matado a mi ex pareja", ha dicho la procesada que ha admitido que "que no dijo la verdad para encubrir a Nelson y por miedo a verse implicada", asegurando que "radicalmente no lo está y no sabia lo que iba a pasar.

También ha explicado su relación con el fallecido, que se inicio en 2005 cuando ella tenía 16 años, destacando que su entonces pareja pasó de las contestaciones y malos tonos a las amenazas, hasta que decidió denunciarle por malos tratos cuando llevaban cuatro años viviendo. "Le pusieron una orden de alejamiento pero él no la cumplió", ha dicho Marta R., que ha incidido en que el fallecido fue condenado por el juez.

"Se que puede ser difícil de entender pero como había momentos buenos los malos se olvidaban", ha dicho la procesada para justificar por qué volvió con el fallecido, a pesar de que lo ocultó a sus padres y a muchas de sus amigas por "miedo a que sus padres reaccionasen y por vergüenza de volver con él tras lo vivido".

Ha relatado que cuando volvió con el fallecido en 2016 las cosas empezaron bien pero en 2017 volvieron las amenazas, llegando "encerrarme toda la noche en la terraza". "Era por días, si el estaba bien conmigo bien y si estaba mal iba mal", ha dicho, asegurando que llegaron a pensar en tener un hijo aunque nunca llegó a quedar embarazada. "Cuando mataron a Iván pensaba que estaba embarazada pero un mes después supe que no", ha dicho.

También ha relatado que conoció a Nelson D., el otro acusado, por una compañera de trabajo con la que el procesado mantenía una relación extra matrimonial. Ha explicado que inicio con el una relación de amistad y a finales del verano de 2017 se convirtió en un relación sentimental.