La localidad catalana utiliza por vigésimo quinto año consecutivo una iluminación navideña inspirada en unos ‘christmas’ que el artista diseñó entre 1958 y 1976

GironaFigueres es el epicentro mundial del arte de Salvador Dalí, quien dedicó su última gran obra a un museo ubicado en su ciudad natal, sumergido en un universo surrealista que también se puede apreciar desde las calles de la localidad catalana gracias a unas luces dalinianas que sirven de iluminación y adorno por Navidad.

Estas luces forman parte de la experiencia navideña de los vecinos del municipio de Girona desde hace 25 años gracias a la asociación Comerç de Figueres y el Ayuntamiento, que impulsaron en 2001 una iluminación de Navidad basada en la obra de Dalí.

"Se diseñaron diez figuras dalinianas a partir de los villancicos que el artista había hecho para la empresa farmacéutica Hoechst Ibérica entre 1958 y 1976. Árboles, ángeles, corales, campanas, mariposas, quijotes y otros elementos inspirados en las acuarelas de Dalí ocuparon una cuarentena de calles de Figueres y revolucionaron la clásica iluminación de Navidad", explica el consistorio.

La historia detrás de las luces

En total, se han instalado 131 luces, que rinden homenaje al genio catalán durante la campaña de Navidad con figuras como alas, el ángel, campanas de azúcar, caracol, coral, cortes, hormigas, mujer del cajón, embrión, infanta, mae west, mariposas y quijotes.

Estas luces están inspiradas en unas postales de Navidad que Dalí pintó por encargo a Hoechst, la empresa farmacéutica alemana que pidió al artista ilustrar las felicitaciones para enviar a sus clientes, médicos y farmacéuticos. Sin embargo, este acción se llevó a durante 19 años seguidos.

"Para realizar estas felicitaciones, el artista escogió un elemento común y universal para todas ellas. Dalí realizó las ilustraciones de estas postales de Navidad utilizando técnicas muy diversas y, además, las acompañó de un pequeño texto manuscrito. Los textos de Dalí aportan de primera mano más información para completar su significado", añade el Ayuntamiento de Figueres.

Felicitaciones que son como pequeñas crónicas de cada año y temporada, en el que el motivo central es el abeto con diferentes decorados, ramas de alas, campanas o colas de bacalao. Además, en las composiciones aparecen también mariposas, elegidas por su simetría, y de las diecinueve postales de Navidad que hizo el pintor, doce están representadas en luces de Figueres.

Visitas guiadas para conocer su historia

Unas luces de Navidad únicas en el mundo, instaladas en el centro de la ciudad, que ha llevado al consistorio a realizar un total de siete visitas guiadas para celebrar sus 25 años. Este evento, que empieza este viernes y se llevará a cabo hasta el próximo 3 de enero, estará a cargo del periodista Josep Playà, quien analizará en la conferencia en la Casa Natal el origen de la propuesta de iluminación daliniana y su ejecución, así como la historia de las acuarelas en las que se inspiraron y su destino final.

Las visitas tienen una duración de una hora y media comienzan a las 18:00 de la tarde, frente al Museo del Juguete de Cataluña, y tendrán lugar los días 5, 7, 13, 21, 23, 30 de diciembre, y 3 de enero.