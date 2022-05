En libertad, pero imputada, la conductora ebria y sin carnet que causó el doble atropello mortal en Madrid

La trayectoria del vehículo sigue marcada en esta avenida. El coche salió de la rotonda. Un chirrido de rueda de un frenazo y un estruendo e invadió la mediana arrollando a las dos mujeres de 72 y 79 años. Además de ebria y sin carné, la conductora iba tan rápido que arrancó un bolardo y el cuadro eléctrico del semáforo. La queja de los vecinos es que en esa rotonda se va muy deprisa. Avenidas grandes donde se aprieta el acelerador. Lo comprobamos in situ. En este área residencial no se pueden superar los treinta kilómetros por hora. Y se hace. Nadie se atreve a cruzar hasta que no ve a los coches parados. Una zona en la que este año ha habido 42 accidentes. 563 desde 2019. Una cifra marcada en rojo.