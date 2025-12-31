Eneko Arrastua Barbado, de 48 años y vecino de Irún, falleció en el alud de Panticosa

¿Quiénes son las tres víctimas el alud de Panticosa?: Jorge García Dihinx, Natalia Román y Eneko Arrastua

Compartir







IrúnEl montañero Eneko Arrastua, uno de los tres fallecidos en el alud de Panticosa, será despedido en la localidad guipuzcoana de Irún, donde este miércoles estará instalado el velatorio y el sábado tendrá lugar el funeral en su memoria.

Eneko Arrastua Barbado, de 48 años y vecino de Irún, falleció el pasado lunes en el alud, en el que también perdieron la vida Jorge García Dihinx, médico de 55 años que ejercía en el hospital San Jorge de Huesca, y su pareja, Natalia Román, de 36 años.

PUEDE INTERESARTE Así se hacen las voladuras con explosivos para evitar aludes como el de Panticosa

Numerosas esquelas

Arrastua era muy conocido en Irún por su vinculación con los deportes al aire libre y la montaña y era socio de varias agrupaciones de montañeros de la localidad, que le dedican algunas de las numerosas esquelas que publican este miércoles los periódicos locales.

Su familia -su esposa, su hijo, sus padres o hermanos-, la "familia del Pirineo", la "cuadrilla", los grupos de montaña KBRNZS y Erlaitz Mendi Elkartea, de los que formaba parte, y los trabajadores de la empresa Amume S.L. firman algunas de las esquelas en recuerdo de Eneko Arrastua.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El velatorio en su memoria estará instalado este miércoles en el tanatorio Enalta de Irún, mientras que el funeral será el sábado, a las 19:00 horas, en la iglesia parroquial de Santa María del Juncal de la localidad guipuzcoana.

Eneko Arrastua, al igual que los otros dos montañeros fallecidos en el alud, tenía también una gran vinculación con la localidad de Sallent de Gállego (Huesca) que declaró un día de luto en recuerdo de todos ellos.