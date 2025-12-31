Pese a los pronósticos que apuntan a una normalización de la inflación el ciudadano encontrará motivos para no fiarse con la cuesta de enero en el horizonte

Aunque algunos pronósticos apuntan a que la inflación seguirá su camino hacia la normalización, de momento, la realidad es que hay excepciones y la letra pequeña de la hoja de ruta económica en España constata, de hecho, que distintos servicios van a experimentar subidas de precios que se van a hacer sentir en los bolsillos de los ciudadanos en 2026.

Entre otros, siguen al alza algunos esenciales como el teléfono, la luz o el agua. Además, ante los viajes en coche, cabe destacar que los peajes van a subir casi un 5%, siendo una de las primeras subidas que vamos a notar al entrar en vigor este mismo jueves, día de Año Nuevo, 1 de enero de 2026.

La subida de precios de 2026

Un año más, otra vez más alzas. Por si fuera poco con las de un ya encarecido 2025, pese a los pronósticos de una estabilización de la inflación no hay quien se fíe con la cuesta de enero ya a punto de comenzar y una crisis de vivienda que no cesa.

Como primer cambio notable para el ciudadano llegará la citada actualización de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa, que marcará el camino en 2026. Según comunicó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el alza de las tarifas estará exactamente entre el 3,64% y el 4,68%, en función de las condiciones específicas de cada concesión, a partir de este 1 de enero.

Entre las principales afectadas están la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46. Además, y por su parte, las tarifas de las autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt), R-3/R-5, R-2, R-4, M-12, AP-7 (Cartagena-Vera), AP-36 (Ocaña-La Roda) y AP-41 (Madrid-Toledo), registrarán también en 2026 un incremento del 2% para todas las categorías de vehículos, de conformidad con lo recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre, por el que se aprobaron las tarifas aplicables en determinadas autopistas de la Red de Carreteras del Estado.

No obstante, se mantiene la gratuidad vigente en las autopistas de Seitt en el horario comprendido entre las doce de la noche y las seis de madrugada, todos los días del año. Además, en esta subida de tarifas de las autopistas gestionadas por Seitt no se incluye la autopista AP-7 (circunvalación de Alicante), ya que pasa a ser de uso libre y gratuito para sus usuarios tras el acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 9 de diciembre.

En el caso de las autopistas de peaje bajo concesión administrativa, el incremento autorizado responde fundamentalmente, según ha explicado el departamento de Transportes, al crecimiento del Índice de Precios de Consumo (IPC), tal como contempla la legislación, y a las medidas extraordinarias y temporales aprobadas a finales de 2022 para limitar el alza de los peajes al 4% en 2023.

Frente a todo ello, entre los pocos alivios para el bolsillo, encontraremos el llamado abono único de transporte por 60 euros al mes, y de 30 para los menores de 36 años. Por eso precio, podrán viajar sin límites por toda España en Cercanías y Media Distancia.

La jubilación se retrasa un año, hasta los 66 años

Por otro lado, otro de los cambios de 2026 está en la jubilación, que se retrasa en un año. Así, para cobrar el 100% habrá que trabajar hasta los 66 años y 10 meses, a menos que se tenga una carrera de cotización larga.

El sistema está cambiando y el objetivo, de hecho, es retrasarla hasta los 67 de forma progresiva... De este modo, cada año que pasa nos tocará trabajar unos meses más.

Frente a ello, la contrapartida es que también suben las pensiones: la mayoría de los jubilados cobrarán unos 40 euros más al mes, pero la gran mejora será para las pensiones mínimas, que son las que más suben.

Permiso extra de dos semanas para el cuidado de los hijos

Por otra parte, entre los cambios de 2026 también las familias sentirán uno desde el primer día del año: a partir de mañana llega el permiso extra de dos semanas para el cuidado de los hijos.

Disfrutable desde el 1 de enero, la medida se espera que beneficie a más de 365.000 personas.