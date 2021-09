Un nuevo detenido como coautor de la muerte de Samuel Luiz

El único que prestó declaración ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de A Coruña fue Kaio Amaral, al que también se le acusa del delito de apropiación indebida por llevarse el móvil del fallecido. Ante el juez negó toda participación en la paliza, descargó toda responsabilidad en Diego Montaña y Alejandro Freire (Yumba) y únicamente asumió el hurto del móvil. A pesar de que su defensa solicitó en dos ocasiones su puesta en libertad, el juez decretó su mantenimiento en prisión al apreciar riesgo de fuga ante la petición de la pena de cárcel a la que podría enfrentarse, que podría alcanzar los 25 años. “Lo de los puñetazos, en ese momento… yo no hice nada. Cuando cayó el chico tampoco”, señaló en los juzgados.

El joven declaró que solo él quiso frenar la agresión a Samuel: “Fue cuando separé a Yumba, separé a Diego después… y se levantó el chico y alguien le golpeó por detrás; alguien que no pude ver”, dijo en su defensa. Respecto al móvil, aunque le ofrecieron 100 euros por él, "me había enterado de que era del chico y estaba asustado. No quería tener el móvil de un fallecido”. La versión ofrecida por el acusado, no obstante, contradice por completo la de los testigos, que lo situarían también como autor de las patadas mortales.