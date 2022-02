El perfil del parricida: sin trastornos psíquicos, tiránicos, narcisistas, pero recuperables

Javier Urra y Ana Villarrubia analizan la figura de los parricidas. ¿Cómo puede explicarse que un joven de 15 años mate a sangre fría a sus padres y a su hermano y se ponga a jugar a la consola con sus cuerpos escondidos? ¿Está enfermo? En el análisis de los expertos puede haber sorpresas. Nada de locura y sí mucho de perversión, de caracteres que no conocen los límites y que no aceptan las líneas rojas. En e3l caso del joven de Elche quedarse sin wifi ni consola fue un detonante. Y fue capaz incluso d e enviar mensajes haciéndose pasar por su madre cuando ya la había matado. Ya encerrado, no muestra arrepentimiento y está tan sereno como tranquilo.

A su madre no le dio tiempo a despertar: la mató mientras dormía. Su padre trató de defenderse, aquella afilada arma le arrancó tres dedos cuando trataba de protegerse la cara. Pero su hijo le seccionó la cabeza, que metió después en una bolsa de plástico . A su hermana, con síndrome de Down también la mató. Tras asesinar a su familia, Rabadán se cambió de ropa y puso rumbo a Barcelona, quería reunirse con una joven a la que había conocido por internet. Tres días después del triple asesinato, fue detenido. José Rabadán fue sentenciado a pasar ocho años en un centro de menores. El 1 de enero de 2008, a los 24 años, quedó en libertad.

Los expertos consultados por Informativos Telecinco consideran que estos tipos de jóvenes no actúan motivados por una enfermedad mental sino que presentan rasgos de personalidad en los que priman los seres tiranos, consentidos, acostumbrados a hacer lo que quieren. "No aceptan un no ni la frustración y eso hay que enseñarlo", dice Javier Urra, "estamos ante seres tiranos, narcisistas, hedonistas y poco empáticos. La enfermedad mental y la criminalidad no tiene nada que ver con esto asesinatos". Lo que sí reconoce Ana Villarrubia es que "no hay trastornos psicológicos de base, pero si una trasfondo y un perfil perverso, de fracaso escolar, dificultades para poner límites. Estos perfiles suelen tener dificultades para mostrar respeto". Villarrubia reconoce que, pese a todo, se puede recuperar a este tipo de parricidas.