Así se suicidó Martín Ezequiel, el parricida de Barcelona: planificó el crimen, no su huida

Martín Ezequiel, el parricida de Barcelona al que los Mossos buscaban desde hace un mes, se suicidó en una zona de difícil acceso , próxima al aeropuerto. Toni Castejón, agente de la policía autonómica, ha explicado en El Programa de Ana Rosa, que planificó la muerte de su hijo pero no su huida . Alguien pasó cerca y detectó el olor característico de un cuerpo en descomposición. Creen que se quitó la vida el mismo día que mató al niño . El parricida ha tenido que ser identificado por la ropa que llevaba.

Martín Ezequiel, cuyo cadáver fue hallado ayer miércoles en las inmediaciones del aeropuerto de El Prat, se escondió muy bien antes de quitarse la vida. "Son kilómetros y kilómetros de bosque, los agentes lo peinaron con todo tipo de artilugios y no vieron nada. Martín Ezequiel saltó distintas vallas hasta llegar hasta aquí... viendo ahora cómo es el terreno entendemos la magnitud", señala Castejón en El Programa de Ana Rosa .

Este agente de los mossos señala que el parricida de Barcelona "planificó bien el homicidio, pero en la escapada hubo improvisación. Su recorrido no era coger un vuelo, era acabar su vida en algún sitio" por eso l a policía autonómica peinó distintas zonas de Barcelona por tierra y aire . Hasta que se detectó que “había un olor característico de cuando hay un cuerpo en descomposición , que dio la pista de que en una zona con agua podría haber un cuerpo". "A partir de ahí se activó a 'Subacuática' que sacaron el cuerpo y se pudo asegurar que era él".

El objetivo del suicida, según Castejón era no ser encontrado nunca. "Es un estanque de agua, Ezequiel saltó distintas vallas y llegó hasta este estanque... la sospecha es que lo hizo en esa misma noche".

Martín Ezequiel “llegó al aeropuerto sin billete, sin controlar si podía escapar o no, a partir de ahí improvisó, incluso te diría que para quitarse la vida e intentar que no se encontrara el cuerpo, esta zona es muy pantanosa, muy extensa y de difícil acceso en algunos sitios porque hay que saltar varias vallas...". No obstante, llevaba el DNI en un bolsillo.