Úbeda en shock: Iván, de 12 años y Adrián, el joven de 17 años tímido y dibujante a los que su padre mató sin dudar

Úbeda está en shock, no es para menos. Un silencio espeso era guardado esta mañana. Un triple asesinato machista en el que un padre no dudó en matar a su mujer y a sus dos hijos. Paco, como le llamaban a Francisco Javier, de 52 años, mató a cuchilladas a su mujer Belén S. R., de 46 años, y a sus dos hijos Iván, de 12, y Adrián, de 17, antes de arrojarse desde el cuarto piso en el que vivía la familia en Úbeda (Jaén) y del que estaban a punto de trasladarse a la casa que se habían comprado en la misma ciudad. Adrián logró ser estabilizado pero no superó las heridas.