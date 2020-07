El último mensaje del actor Nick Cordero antes de morir por coronavirus: "Cuida de mi mujer y de mi hijo"

Pero su viuda no ha sido la única que ha querido llenar sus redes sociales de mensajes de amor y cariño hacia el actor. Zach Braff, su mejor amigo, le ha rendido un homenaje en su cuenta de Instagram, donde ha expresado su total tristeza por la pérdida: "Nick Cordero falleció a las 11:40 am de hoy con su esposa y su madre a su lado. Sinceramente, nunca he conocido a una persona más amable. Pero al Covid no le importa la pureza de su alma o la bondad de su corazón".