Aunque China no lo comparte, Wuhan fue el primer lugar en el que el virus saltó de animales humanos, de ahí al resto de China y al resto del mundo. En un primer momento se pensó que el reservorio del virus fue un murciélago, y de ahí saltó a un pangolín, si bien las autoridades chinas no lo tienen claro, según informaron tras la visita de la OMS: "Los murciélagos y los pangolines son candidatos potenciales para la transmisión, pero las muestras de coronavirus encontradas en esas especies no son idénticas al SARS-CoV-2".