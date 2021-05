Voluntarios, doctores risa: los ángeles de la guarda en el día de los niños hospitalizados

Carmen Pombar, coordinadora general de Asion, no ha vivido en sus propias carnes ese drama, pero sí los miembros de la asociación a la que pertenece con cuatro unidades de referencia en La Paz, Niño Jesús, 12 de Octubre y Gregorio Marañón. Desde la asociación dan apoyo emocional a los padres desde el primer momento, porque la travesía de la enfermedad les afecta como nadie a ellos. Y también les ayudan a tener claros y ayudarles con sus derechos. Por ejemplo, que desde 2011 si los padres trabajan uno puede tener reducción de jornada reducida remunerada con el 100% de cotización. También proporcionan alojamiento gratuito, lotes de alimentos para familias vulnerables, material hospitalario... Todo para que los padres se centren en sus hijos.

Con el covid todo ha sido un reto doble. Ahora solo uno de los padres está con los nenes, pero ellos no han perdido el contacto con las familias. Siguen siendo un apoyo vital para perder el miedo a la muerte, para los duelos que alguno padres deben pasar, para quitar de la cabeza esa culpabilidad que arrastran muchos. Para ello tiene servicios de fisioterapia, neuropsicología... Convertir a todos en una familia es el logro.

En El día internacional de los niños hospitalizados no debemos olvidar que el niño tiene derechos como bien refleja Acnur:

A no ser hospitalizado salvo en el caso de que no pueda recibir los cuidados necesarios en su casa o en un ambulatorio.

A negarse (por boca de sus padres o de la persona que los sustituya) a ser sujeto de investigación, y a rechazar cualquier cuidado o examen cuyo propósito primordial sea educativo o informativo y no terapéutico.

Derecho de sus padres o de la persona que los sustituya a recibir todas las informaciones relativas a la enfermedad y al bienestar del niño, siempre y cuando el derecho de éste al respeto de su intimidad no se vea afectado por ello.

A no ser sometido a experiencias farmacológicas o terapéuticas. Sólo los padres o la persona que los sustituya tendrán la posibilidad de conceder su autorización así como de retirarla.

A no recibir tratamientos médicos inútiles y a no soportar sufrimientos físicos y morales que puedan evitarse.

A proseguir su formación escolar y a beneficiarse de las enseñanzas de los maestros y del material didáctico que las autoridades escolares pongan a su disposición con la condición de que dicha actividad no cause perjuicios a su bienestar y/o no obstaculice los tratamientos que se siguen.