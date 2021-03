Instagram tiene nueva actualización que ha aplicado un buen número de cambios en la aplicación de la red social. Algunas son fáciles de encontrar si ya has actualizada la App en tu teléfono , pero otras están más ocultas. Después de la llegada de los Live Rooms , que permite realizar retransmisiones en directo con hasta cuatro participantes a la vez, llegan algunas otras novedades menos espectaculares, pero igual de útiles, como la esperada opción de ' Recientemente eliminado '.

Letras móviles en las historias

Nueva papelera: recientemente eliminado

Una de las novedades más demandadas es la nueva papelera, llamada 'Reciéntemente eliminado'. Esta nueva funcionalidad nos permitirá recuperar cualquier foto, vídeo, Reel, IGTV e historia que hayamos eliminado de nuestra cuenta en los últimos 30 días. Si ha pasado más tiempo no se podrán recuperar. Aquí no encontrarás tus historias caducadas (estas se siguen almacenando en Archivadas).

Comparte tus Reels en Facebook

Deslizando las historias en vertical

Nada de posts en las historias

Solo en algunas regiones, Instagram está probando a eliminar la opción de publicar los posts en las historias. La red social está considerando que se trata de contenido duplicado (si lo has publicado en tu muro, no hace falta que lo dupliques en tus historias). Pero esta es una medida que no todo el mundo comparte, por eso Facebook solo lo está probando en algunas regiones.