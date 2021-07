"De cara al futuro, el próximo lanzamiento de producto serán nuestras primeras gafas inteligentes de Ray-Ban en asociación con EssilorLuxottica ", dijo el CEO de Facebook. "Las gafas tienen su aspecto icónico y te permiten hacer algunas cosas muy interesantes". No se conoce cómo será el diseño final de estas gafas, pero cuando Zuckerberg alude a su 'icónico diseño' a todos nos viene a la mente el mítico modelo Aviator.

No hay muchos detalles tampoco de esas "cosas muy interesantes" a las que se refiere Zuckerberg pero parece seguro que estas gafas no incluirán una pantalla. Este modelo parece un modelo de transición hacia un futuro modelo de realidad aumentada. Según palabras del propio Zuckerberg este dispositivo son un paso hacia en el "viaje de Facebook hacia las gafas de realidad aumentada en el futuro".



La idea inicial es que llegaran en algún momento de 2021, pero con la pandemia puede que haya que esperar un poco más. El CEO de Facebook no habló sobre la fecha exacta de disponibilidad de las gafas.