El móvil:  cómo te espía tu mejor y tu peor aliado con aplicaciones que no has instalado

El móvil se ha convertido en un imprescindible de nuestros días. Una llamada o la señal de tu geoposición durante una aventura de senderismo dominguero pueden salvarte la vida, esos rastros de tus rutinas en internet pueden hacer una navegación más amigable. La economía basada en la explotación de tus datos personales es ya una realidad cada vez más invasiva que convierte tu móvil en un vigilante silencioso con aplicaciones que cuentan a ajenos y extraños quién eres, qué haces, porque aunque no lo creas "tus datos son muy valiosos" y hay muchas empresas ganando dinero con ellos.

codirector de un estudio sobre los programa y aplicaciones preinstaladas en los móviles Android , asegura que los nuevos modelos de negocios, entre ellos el de la economía digital "es un, necesitan urgentemente “y no pase estas líneas rojas".

Este investigador asegura que "no estamos descubriendo nada nuevo. La obtención de datos es una práctica común. Es una economía digital que se sostiene de la extracción y procesado de datos personales", que roban de tu dispositivo Android. ¿Por qué Android? La mayor parte de los móviles que se venden en el mundo entero funcionan con este sistema operativo. “ Android es una plataforma de código abierto, mantenida por Google, pero que cualquiera puede modificar para sus propios objetivos" , aclara Vallina Rodríguez, que analizó en su estudio, más de 80.000 aplicaciones en 1.740 móviles Android, de 214 fabricantes distintos .

La gente no sé por qué no entienden que sus datos tienen mucho valor". El escándalo de Cambridge Analítica "se demostró que se podía inferir o modificar tu intención de voto, comprometiendo la estabilidad del sistema democrático

Por qué es tan peligroso que te roben tus datos

"La gente no sé por qué no entienden que sus datos tienen mucho valor". Con el escándalo de Cambridge Analítica "se demostró que se podía inferir o modificar tu intención de voto, comprometiendo la estabilidad del sistema democrático. No sabemos quiénes están detrás de esto", advierte este investigador de IMDEA Networks y el ICSI (Universidad de Berkeley), que trabajó junto a otro experto español, Juan Tapiador, profesor de la Universidad Carlos III.