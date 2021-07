Numerosos ciudadanos recurren cada día a Google para buscar información . En el caso de que quieran recordar una página, pueden acudir al historial de búsquedas. No obstante, si se convive con alguien, puede que algún usuario no quiera compartir las páginas que ha consultado en internet.

Si se comparte ordenador -o dispositivo- y no queremos que vean las páginas que hemos visitado, existen varias opciones para navegar por internet sin preocupaciones y no dejar rastro al resto de usuarios.

Otra opción para no dejar rastro en el historial es el modo incógnito de Google. Esta opción permite no almacenar las 'cookies' en el navegador y las páginas consultadas no aparecen en el historial de búsqueda.