El mensaje de Adrián Lastra contra la irresponsabilidad de algunos padres en los paseos: "Sois tontos"

Ante este desacato de las normas, el actor no ha podido más y ha estallado, lanzando un mensaje a esos adultos responsables: " A todas esas familias que están saliendo con sus hijos y os estáis pasando el distanciamiento social y todas las medidas de seguridad por el forro de los cojones, dejad de hacer el gilipollas".

En un tono enfadado, Adrián ha continuado criticando la falta de responsabilidad de estos padres, a los que ha instado a quedarse en su casa si no saben respetar las leyes: "Si no sabéis someteros a las reglas que ha puesto el Gobierno, no salgáis a la puta calle".